欧洲股市：收低，诺华制药公布业绩后制药股领跌

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数收低1.1%
* 诺华制药公布业绩后制药股领跌
路透伦敦7月21日 - 欧洲股市周二从昨日触及的六周高位回落，在诺华制药 公布了低于分析师预期的季度业绩后，制药股领跌。
欧股尾盘延续跌势，因国际商业机器(IBM)公司 等美国企业业绩不佳，拖累美股承压，且欧元走强殃及欧洲出口商。
STOXX Europe 600健保股指数 以1.5%领跌。诺华制药下挫2.1%，此前该公司公布第二季其眼保业务表现疲弱。
尽管欧元周二上扬，但诺华制药认为其上季业绩受到美元强劲的冲击。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收挫1.1%，报1,596.34点，昨日触及六周高位。
金价周二在五年低点略上方持稳，贵金属矿商Fresnillo 大涨3.7%，在FTSEurofirst 300指数成份股中领涨。
德国DAX指数 收低1.12%，报11,604.80点。英国富时FTSE 100指数 收低0.29%，报6,769.07点；法国CAC指数 下滑0.7%，收报5,106.57点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。