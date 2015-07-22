欧洲股市：收低，苹果营收预估逊于预期连累欧洲科技股下挫

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数收低0.6%
* 苹果营收预估逊于预期连累欧洲科技股下挫
* 金属价格疲弱打压矿业股
路透伦敦7月22日 - 欧洲股市周三下滑，在苹果 发布的营收预估逊于预期，连累欧洲科技股领跌。欧洲和美国企业公布季报进入高峰时期。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收挫0.6%，报1,586.46点，昨日大跌1.1%。
STOXX欧洲600科技股指数 大跌1.7%，晶片设计商ARM Holdings 以6.6%领跌，此前该公司大客户苹果公布的财测不及预期，尽管其第二季盈利增长32%。
同苹果也有业务往来的德国晶片生产商Dialog Semiconductor 大跌5.2%。
矿业股和自然资源股也受重创，下挫3.3%，英美资源集团 触及2002年来最低，因金属价格疲弱，中国需求堪忧及企业表现令人失望，殃及投资人人气。
德国DAX指数 收低0.72%，报11,520.67点。英国富时FTSE 100指数 收低1.5%，报6,667.34点；法国CAC指数 下滑0.47%，收报5,082.57点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
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