欧洲股市：收低，苹果营收预估逊于预期连累欧洲科技股下挫

* FTSEurofirst 300指数收低0.6%

* 苹果营收预估逊于预期连累欧洲科技股下挫

* 金属价格疲弱打压矿业股

路透伦敦7月22日 - 欧洲股市周三下滑，在苹果 发布的营收预估逊于预期，连累欧洲科技股领跌。欧洲和美国企业公布季报进入高峰时期。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收挫0.6%，报1,586.46点，昨日大跌1.1%。

STOXX欧洲600科技股指数 大跌1.7%，晶片设计商ARM Holdings 以6.6%领跌，此前该公司大客户苹果公布的财测不及预期，尽管其第二季盈利增长32%。

同苹果也有业务往来的德国晶片生产商Dialog Semiconductor 大跌5.2%。

矿业股和自然资源股也受重创，下挫3.3%，英美资源集团 触及2002年来最低，因金属价格疲弱，中国需求堪忧及企业表现令人失望，殃及投资人人气。