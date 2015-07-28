欧洲股市：结束五日连跌收涨，受助于公司业绩和并购活动

* 泛欧绩优股FTSEurofirst上扬1.1%，结束五日连跌

* RSA急升，因苏黎世保险可能出价收购该公司

路透伦敦7月28日 - 欧洲股市周二反弹，受强劲的公司业绩，以及企业并购活动提振，之前受中国成长忧虑拖累连跌五日。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1.1%，报1,545.79点。该指数过去五日连跌，周一触及两周低位。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 上扬1.2%，两大指数年内迄今均上涨约13%。

STOXX Europe 600保险股指数 攀升1.2%，因苏黎世保险 可能收购同业RSA ，消息推动RSA急升18%，录得1992年以来最大单日涨幅。

其他并购交易包括，Melrose Industries 同意出售旗下Elster业务给霍尼韦尔 后，股价劲扬9.6%。工程集团GKN 跳涨7.3%，之前该公司同意收购Fokker Technologies。

米其林 急跌6.1%，该公司之前警告称，降价对公司获利的影响超过预期。

“最近几天市场被中国相关的不确定性搞得人心惶惶，但这些忧虑今日退居次席，股市从企业获利和并购消息中获得一定的支撑，”Baader Bank的股票策略部主管Gerhard Schwarz说。

上海股市周二续跌，尽管中国政府承诺将继续支撑市场。投资者还预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在为期两天的政策会议上会暗示或在9月升息。

尽管如此，部分交易商表示，欧洲股市前景看起来非常有韧性。即便美国开始升息，他们预计欧洲的利率将保持在纪录低位，且欧洲央行将继续增加市场的流动性以刺激区内经济成长。