版本:
中国
阿姆斯特丹市场报道 | 2015年 7月 30日 星期四 00:55 BJT

欧洲股市：收高，受企业业绩及购并活动提振

* FTSEurofirst 300指数升1%，Euro STOXX 50指数升0.6%

* PSA标致雪铁龙公布业绩后领涨

* 关注美联储1800GMT货币政策声明

路透伦敦7月29日 - 欧洲股市周三上涨，受强劲的企业业绩和购并活动提振，其中包括HeidelbergCement 欲收购Italcementi 。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1%，报1,561.48点。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 上扬0.6%，两大指数年内迄今均上涨约14%。

全球股市在过去一个月下挫，因投资人担心中国经济和希腊债务危机，但周三中国股市止跌反弹提振了亚洲股市。

欧洲市场中，Italcementi暴涨49%，而HeidelbergCement急挫逾6%。

PSA标致雪铁龙 升6%，此前该公司公布上半年录得净利，为四年首次。

石油巨擘道达尔 也在公布了优于预期的第二季盈利后上涨。

在美国联邦储备理事会(FED)今日稍晚发布货币政策声明前，投资人交投谨慎。

英国富时FTSE 100指数 收涨1.16%，报6,631.00点；法国CAC指数 收高0.81%，收报5,017.44点。德国DAX指数 升0.34%，报11,211.85点。(完)

更多 阿姆斯特丹市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐