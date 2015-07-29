欧洲股市：收高，受企业业绩及购并活动提振

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数升1%，Euro STOXX 50指数升0.6%
* PSA标致雪铁龙公布业绩后领涨
* 关注美联储1800GMT货币政策声明
路透伦敦7月29日 - 欧洲股市周三上涨，受强劲的企业业绩和购并活动提振，其中包括HeidelbergCement 欲收购Italcementi 。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1%，报1,561.48点。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 上扬0.6%，两大指数年内迄今均上涨约14%。
全球股市在过去一个月下挫，因投资人担心中国经济和希腊债务危机，但周三中国股市止跌反弹提振了亚洲股市。
欧洲市场中，Italcementi暴涨49%，而HeidelbergCement急挫逾6%。
PSA标致雪铁龙 升6%，此前该公司公布上半年录得净利，为四年首次。
石油巨擘道达尔 也在公布了优于预期的第二季盈利后上涨。
在美国联邦储备理事会(FED)今日稍晚发布货币政策声明前，投资人交投谨慎。
英国富时FTSE 100指数 收涨1.16%，报6,631.00点；法国CAC指数 收高0.81%，收报5,017.44点。德国DAX指数 升0.34%，报11,211.85点。(完)
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