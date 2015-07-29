欧洲股市：收高，受企业业绩及购并活动提振

路透伦敦7月29日 - 欧洲股市周三上涨，受强劲的企业业绩和购并活动提振，其中包括HeidelbergCement 欲收购Italcementi 。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1%，报1,561.48点。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 上扬0.6%，两大指数年内迄今均上涨约14%。

全球股市在过去一个月下挫，因投资人担心中国经济和希腊债务危机，但周三中国股市止跌反弹提振了亚洲股市。