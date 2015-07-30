修正-欧洲股市：受乐观业绩提振上扬，中国忧虑仍是拖累

(更正：正文第七段应为“该指数年内累计上扬约15%”，而非“该指数年内期金累积上扬约15%”)

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.6%

* 西门子和诺基亚为欧元区复苏题材添砖加瓦

* 中国和新兴市场拖累股市表现

* 德国数据显示失业人口意外增加

路透伦敦7月30日 - 欧洲股市周四连涨第三日，因西门子 、诺基亚 和Safran 的业绩为经济复苏再添力证。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)在周三发布的政策声明中称，就业市场状况不断改善，但在升息时机上并未表现得较预期更为激进。这也扶助提振市场人气。

不过，对中国成长和新兴市场的担忧拖累很多个股的表现，其中包括饮料生产商百威英博 。车商雷诺警告称，2015年新兴市场“大幅”放缓。

德国数据显示，7月失业人口意外增加。

“毫无疑问，欧元区企业的业绩较美国企业更有潜力，但国内敞口更大的市场未来的回报应该超过海外敞口更大的市场，”Julius Baer的策略师Christoph Riniker表示。

“总而言之，相对于德国，我们更看好诸如意大利和西班牙等二线市场。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.62%，报1,571.22点。该指数年内累计上扬约15%。欧元区绩优股STOXX 50指数 小涨0.2%。

西门子公布的第三季业绩超预期。诺基亚的营运利润也强于市场预期。Safran上调获利预估后股价急升10%。

摩根大通策略师在一份给客户的报告中称，“业绩超预期的欧洲企业比率为2009年开始编制这方面指数以来最高。”