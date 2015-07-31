欧洲股市：因购并希望和企业业绩提振小幅收高，本月上扬4%

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数升0.1%
* 7月该指数升4%，6月为下滑
* 购并希望扶助德股表现出众
* 商品股跟随油价和金属价格走软
路透伦敦7月31日 - 欧洲股市周五小幅收高，本月上涨，因购并希望和企业业绩强劲，抵消了商品股和矿业股疲弱的影响。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.1%，报1,572.26点。该指数7月上扬4%。欧洲业绩期开局强劲扶助提振股市，且本月稍早希腊同意新的救助协议后，市场出现释然性升势。
Rolls Royce 周五领涨，劲升5.9%，此前监管文件显示美国投资方ValueAct购入该公司5.4%股权。
德国钾碱矿商K+S 也大涨6%，此前加拿大Potash Corp 的讲话刺激了对收购可能性增加的预期。
比利时制药商UCB 升5%，此前该公司上调今年财测。法国巴黎银行 公布第二季营收增长近16%，该股升2.9%。
空客 升3.5%，该公司公布上半年核心运营获利增加6%。
根据汤森路透StarMine，STOXX Europe 600指数 成份股企业中近半数已经公布了业绩，其中53%符合或超过分析师预估。
油价下滑拖累欧洲油气股指数 跌0.9%。STOXX Europe 600基本资源指数 跟随铜价跌势下滑0.5%。
英国富时100指数 收涨0.41%，报6,696.28点；法国CAC指数 收高0.72%，收报5,082.61点。德国DAX指数 升0.46%，报11,308.99点。(完)
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