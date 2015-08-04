欧洲股市：受企业业绩令人失望打压小跌，希腊股市进一步下滑

* FTSEurofirst指数跌0.2%，Euro STOXX指数跌0.4%

* 希腊股市下挫2.2%，周一暴跌16%

* 法国农业信贷领跌

* 盈利动能放缓拖累宝马下滑

路透伦敦8月4日 - 欧洲股市周二小跌，法国农业信贷银行 在公布业绩后领跌，能源股受油价疲弱打压。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.2%，报1,580.93点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.4%。

希腊股市进一步下滑1.2%，昨日希腊股市在闭市五周后首日恢复交易，暴跌16%。

许多投资人已经减持了希腊敞口，更多关注德国和法国等“核心”欧洲市场，或西班牙和意大利等南欧市场。

法国农业信贷急挫10.2%，此前该行排除了短期内精简架构的可能性，因在同欧洲央行磋商中受到“约束”。

德国宝马 跌1.3%，因中国销售放缓，其第二季运营获利下滑。尽管该公司仍预计全年销售和税前获利将创纪录，但盈利动能正在减弱。

油价在周一大跌后周二略有反弹，但亚洲经济前景趋弱促使分析师警告油价可能进一步下滑。STOXX欧洲600油气股指数 跌0.4%。