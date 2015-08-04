欧洲股市：受企业业绩令人失望打压小跌，希腊股市进一步下滑

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst指数跌0.2%，Euro STOXX指数跌0.4%
* 希腊股市下挫2.2%，周一暴跌16%
* 法国农业信贷领跌
* 盈利动能放缓拖累宝马下滑
路透伦敦8月4日 - 欧洲股市周二小跌，法国农业信贷银行 在公布业绩后领跌，能源股受油价疲弱打压。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.2%，报1,580.93点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.4%。
希腊股市进一步下滑1.2%，昨日希腊股市在闭市五周后首日恢复交易，暴跌16%。
许多投资人已经减持了希腊敞口，更多关注德国和法国等“核心”欧洲市场，或西班牙和意大利等南欧市场。
法国农业信贷急挫10.2%，此前该行排除了短期内精简架构的可能性，因在同欧洲央行磋商中受到“约束”。
德国宝马 跌1.3%，因中国销售放缓，其第二季运营获利下滑。尽管该公司仍预计全年销售和税前获利将创纪录，但盈利动能正在减弱。
油价在周一大跌后周二略有反弹，但亚洲经济前景趋弱促使分析师警告油价可能进一步下滑。STOXX欧洲600油气股指数 跌0.4%。
英国富时100指数 收低0.03%，报6,686.57点；法国CAC指数 收低0.16%，收报5,112.14点。德国DAX指数 升0.11%，报11,456.07点。(完)
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