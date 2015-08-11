欧洲股市：收低，中国安排人民币贬值拖累汽车股和奢侈品股领跌

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 德股DAX指数跌至8月3日来最低
* 中国安排人民币贬值后，宝马、斯沃琪和LVMH下挫
* 希腊股市上涨，因达成新救助协议
路透伦敦8月11日 - 欧洲股市周二下滑，在中国安排人民币贬值，且有报告显示德国经济信心趋弱后，汽车股和奢侈品类股领跌。
中国是欧元区企业最大的出口市场，其安排人民币贬值令市场担心引发新一轮货币战。今年在欧洲央行开始购债计划刺激经济成长后，欧股和出口相关股得益于欧元走软。
“市场担心未来六个月在中国有业务往来的欧洲企业盈利压力。”巴克莱策略师Dennis Jose表示，“如果人民币进一步贬值，情况可能会更差。”
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 和欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 均收挫约1.7%。出口企业权值较重的德股DAX指数 大跌2.68%，报11,293.65点，降至8月3日来最低水准。
8月份德国分析师和投资者信心下降，他们担心全球经济不稳的大环境对德国出口依赖型经济的影响。德国ZEW公布，德国8月ZEW经济景气指数由7月的29.7下滑至25.0，低于接受路透调查的分析师预估的最低值，调查的平均值为32.0。
汽车商宝马 ，戴姆勒克莱斯勒(DaimlerChrysler) 和大众汽车(福斯汽车/Volkswagen) 跌4-5%。奢侈品集团斯沃琪 和LVMH 均下挫约5%。
但希腊股市 大涨2%，银行股指数 升3%，据官员们称，希腊与债权人周二终于达成一项救助协议。这令人寄望援助款项能够及时拨发，使希腊偿还一笔即将到期的重要债务。
法股CAC指数 大跌1.86%，报5,099.03点，英股富时100指数 收挫1.06%，报6,664.54点。(完)
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