欧洲股市：收低，中国安排人民币贬值拖累汽车股和奢侈品股领跌

* 德股DAX指数跌至8月3日来最低

* 中国安排人民币贬值后，宝马、斯沃琪和LVMH下挫

* 希腊股市上涨，因达成新救助协议

路透伦敦8月11日 - 欧洲股市周二下滑，在中国安排人民币贬值，且有报告显示德国经济信心趋弱后，汽车股和奢侈品类股领跌。

中国是欧元区企业最大的出口市场，其安排人民币贬值令市场担心引发新一轮货币战。今年在欧洲央行开始购债计划刺激经济成长后，欧股和出口相关股得益于欧元走软。

“市场担心未来六个月在中国有业务往来的欧洲企业盈利压力。”巴克莱策略师Dennis Jose表示，“如果人民币进一步贬值，情况可能会更差。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 和欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 均收挫约1.7%。出口企业权值较重的德股DAX指数 大跌2.68%，报11,293.65点，降至8月3日来最低水准。

8月份德国分析师和投资者信心下降，他们担心全球经济不稳的大环境对德国出口依赖型经济的影响。德国ZEW公布，德国8月ZEW经济景气指数由7月的29.7下滑至25.0，低于接受路透调查的分析师预估的最低值，调查的平均值为32.0。

汽车商宝马 ，戴姆勒克莱斯勒(DaimlerChrysler) 和大众汽车(福斯汽车/Volkswagen) 跌4-5%。奢侈品集团斯沃琪 和LVMH 均下挫约5%。

但希腊股市 大涨2%，银行股指数 升3%，据官员们称，希腊与债权人周二终于达成一项救助协议。这令人寄望援助款项能够及时拨发，使希腊偿还一笔即将到期的重要债务。