欧洲股市：大跌，此前中国再度压低人民币汇率

* Euro STOXX 50指数收挫3.4%

* 汽车股和奢侈品类股再度领跌

路透伦敦8月12日 - 欧洲股市周三延续本周的跌势，此前中国再度压低人民币汇率，连续第二日殃及出口类股。

中国是仅次于美国的欧盟商品第二大买家，本周中国意外安排人民币贬值，令欧洲汽车、奢侈品和消费产品生产商的市场压力加重。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 大跌2.7%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 重挫3.4%，为1月来单日表现第二差。

STOXX Europe 600指数 中的600家成份股中仅有37家收高。

德国汽车商戴姆勒克莱斯勒(DaimlerChrysler) 和宝马 跌幅介乎3.7-5%,奢侈品集团LVMH 重挫5.5%。

“由于在中国的业务敞口较高，我们仍建议减持德国汽车股、奢侈品股和资本财股。”瑞信策略师Andrew Garthwaite在给客户的报告中指出。

欧元区周三公布的数据显示，6月欧元区工业生产降幅大于预期，因欧元区最大经济体－德国、法国和意大利的工业活动明显下滑。

人民币兑美元即期 周三收盘续挫1%至三年低位，尽管中间价续贬千点推低即期盘中大跌，但央行自6.43价位起持续入市干预，推动即期尾盘快速反弹。客盘购汇、投机盘叠加倒量因素，令今日成交量创出天量。