欧洲股市：上扬，此前中国央行采取措施安抚市场

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数升0.9%
* 汽车股和奢侈品类股反弹
* 雀巢销售令人失望，但维持今年财测
路透伦敦8月13日 - 欧洲股市在本周前三日下挫了4%后周四出现反弹，跟随全球股市升势，因中国央行采取措施稳定人民币跌势。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 升0.9%，报1,530.17点，因油价下滑殃及能源股，尾盘该指数缩减涨幅。
本周遭受重创的汽车股和奢侈品类股今日涨幅居前，因之前中国央行表示，人民币没有进一步下跌的理由。
因中国安排人民币贬值，欧股跌至一个月低点。但中国央行周四召开吹风会表示，人民币兑美元短暂波段后可以回到正常状态，人民币还是强势货币。人民币经过两天调整3%左右，累积贬值压力得到一次性释放，此前偏差校正已基本完成。偏差矫正后，依据基本面人民币还会进入上升通道。
船运和石油集团马士基(Maersk) 公布的盈利业绩优于预期，旅游公司TUI 发布的财测积极，带动两家股票大涨约6%。
雀巢 公布的半年销售业绩不及预期，但维持今年财测，该股收高2.7%。
德股DAX指数 上涨0.82%，报11,014.63点，法股CAC指数 大涨1.25%，报4,986.85点，英股富时100指数 微跌0.04%，报6,568.33点。(完)
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