欧洲股市：大涨逾2.5%，但本季表现为2011年来最差

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 股市强劲反弹，但本季表现为2011年底来最差
* FTSEurofirst指数第三季下挫逾9%
* 嘉能可称没有偿债问题后股价反弹
* 中国对对购买小排量汽车实施减税后汽车股受提振
路透伦敦9月30日 - 欧洲股市周三大涨，为表现惨跌的一季画上句号，此前中国宣布对购买小排量汽车实施减税，且矿业巨擘嘉能可 表示没有偿债问题后股价劲升。
欧股第三季表现为2011年欧债危机以来最差。全球第二大经济体－中国经济放缓的迹象拖累股市稳步下滑。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高2.56%，本季跌幅超过9%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升2.34%。
Ifigest基金经理Roberto Lottici指出，美元走强对市场也有帮助，但判断是否风险意愿回潮为时过早。
在欧元区公布9月消费者物价再度下滑后，欧股续升。通胀下滑令欧洲央行增加购买资产刺激低迷的物价成长的压力加重。
矿业和贸易巨擘嘉能可急升14%，该公司表示其业务在“运营和财务方面仍然强劲”，并对包括铜和煤炭等大宗商品业务的中长期基本面抱有信心。 自2011年上市以来，该股已经挫跌了约80%。
国务院周二举行的常务会议决定，自10月1日起至明年底，对购买1.6升以及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠，并加快淘汰营运黄标车，允许地方政府将盘活的财政存量用于推动淘汰工作。
PSA标致雪铁龙 和大众汽车 应声走强。
英股富时100指数 收高2.58%，报6,061.61点，法股CAC指数 收高2.57%，收报4,455.29点。德国DAX指数 大涨2.22%，收报9,660.44点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。