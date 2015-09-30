欧洲股市：大涨逾2.5%，但本季表现为2011年来最差

* 股市强劲反弹，但本季表现为2011年底来最差

* FTSEurofirst指数第三季下挫逾9%

* 嘉能可称没有偿债问题后股价反弹

* 中国对对购买小排量汽车实施减税后汽车股受提振

路透伦敦9月30日 - 欧洲股市周三大涨，为表现惨跌的一季画上句号，此前中国宣布对购买小排量汽车实施减税，且矿业巨擘嘉能可 表示没有偿债问题后股价劲升。

欧股第三季表现为2011年欧债危机以来最差。全球第二大经济体－中国经济放缓的迹象拖累股市稳步下滑。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高2.56%，本季跌幅超过9%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升2.34%。

Ifigest基金经理Roberto Lottici指出，美元走强对市场也有帮助，但判断是否风险意愿回潮为时过早。

在欧元区公布9月消费者物价再度下滑后，欧股续升。通胀下滑令欧洲央行增加购买资产刺激低迷的物价成长的压力加重。

矿业和贸易巨擘嘉能可急升14%，该公司表示其业务在“运营和财务方面仍然强劲”，并对包括铜和煤炭等大宗商品业务的中长期基本面抱有信心。 自2011年上市以来，该股已经挫跌了约80%。

国务院周二举行的常务会议决定，自10月1日起至明年底，对购买1.6升以及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠，并加快淘汰营运黄标车，允许地方政府将盘活的财政存量用于推动淘汰工作。

PSA标致雪铁龙 和大众汽车 应声走强。