欧洲股市：上扬，受助于葡萄牙股市和公用事业股急升

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.5%
* 葡萄牙股市在周末选举前急升2.1%
* 美国就业数据疲弱拖累美股从稍早高位回落
* 大众汽车进一步走低，面临法国当局的调查
路透伦敦10月2日 - 欧洲股市周五收涨，受助于公用事业股攀升，和葡萄牙股市在周末大选前劲扬，支撑股市在美国就业数据疲弱的情况下仍然收高。
不过，大众汽车 急跌4.3%，至约四年最低，因法国政府的调查使该公司因排放丑闻而承受的压力进一步加大。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.5%，报1,371.73点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收升0.6%。
Consultinvest的基金经理Enrico Vaccari称，欧洲股市将继续受到欧洲央行的经济刺激举措的支撑。
“市场正努力寻找平衡点，我认为已非常接近该水平。从战略的角度来看，欧洲股市从来没有这么有意思，”他说。
葡萄牙PSI-20指数 是欧洲表现最佳的市场，攀升2.1%，葡萄牙总理周五做最后的努力，希望不仅赢得周末的大选，并提升获得绝对多数席位，以建立一个更加稳定的政府的几率，
德国公用事业股RWE 和E.ON 涨幅居前，双双攀升超过6%，之前法国兴业银行将RWE的评级从卖出上调至持有。
FTSEurofirst指数在美国就业数据公布前上扬约1.5%，数据公布后回吐部分涨幅。
美国劳工部周五公布，美国9月非农就业岗位增加14.2万个，预估为增加20.3万个，美国9月失业率为5.1%(预估为5.1%)，9月平均时薪较前月持平(预估为增长0.2%)。
英股富时100指数 收高0.95%，报6,129.98点，法股CAC指数 收涨0.73%，收报4,458.88点。德国DAX指数 上扬0.46%，收报9,553.07点。(完)
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