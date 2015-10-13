欧洲股市：受中国进口数据拖累下跌，并购消息推动SABMiller急升

* SABMiller急升，之前接受百威英博的收购出价

* 思爱普上扬，因第三季获利超过预期

* 葡萄牙银行股走低，因政治前景不确定

路透米兰/伦敦10月13日 - 欧洲股市周二下跌，因中国进口数据疲弱拖低汽车和矿业股，但SABMiller 急升，之前该公司接受同业百威英博 的收购出价。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.9%，报1,417.16点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 回落0.8%。

9月中国出口降幅小于预期，但进口骤降，使经济学家对该国经济能否回升意见分歧。

“尽管中国出口出现良性反弹，但进口疲弱显示该国经济表现仍然艰困，”Peregrine & Black的交易员兼分析师Markus Huber表示。

上述数据公布后，汽车 和矿业股 领跌。但Huber表示，部分投资者认为，今日的数据可能促使中国政府和央行在未来几个月采取进一步行动支撑经济，他还指出，股价回落可能促使买家入市低吸。

德国10月ZEW景气判断指数从9月时的12.1大幅降至1.9。ZEW称，受累于大众汽车 尾气排放丑闻以及新兴市场经济放缓。数据进一步加剧了市场的不确定情绪。

SABMiller急升9%，之前该公司接受了全球最大啤酒生产商百威英博提出的680亿英镑（1,044亿美元）现金加股票收购报价。百威英博上扬1.7%。

葡萄牙银行股连续第二日重挫，因自上周大选无一政党获议会多数席位后，该国政治局势充满不确定性。

思爱普 跳涨5.4%，因该公司报告第三季营运获利急增19%，超过分析师的乐观预期。