欧洲股市：在法国零售商Casino带动下上涨，但奢侈品公司Burberry大跌

* FTSEurofirst 300指数涨1.4%

* 法国零售商Casino良好业绩推高股价

* Burberry受中国经济放缓拖累销售未达预期，股价重挫

* 市场关注公司业绩和美国消费者物价数据

路透米兰/伦敦10月15日 - 欧洲股市周四上涨，在连续三个交易日下跌后反弹，零售商Casino和消费品制造商联合利华受良好业绩提振上涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1.4%，报1,425.44点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上扬1.5%，投资者押注货币政策环境将保持宽松。

美国9月消费者物价录得八个月来最大跌幅，因汽油成本下降，低通胀环境得到确认。

“美国不太可能很快上调利率，中国市况逐步企稳，过去几个月市场从高位大幅下跌，一些投资者感到市场估值普遍回落的吸引力越来越难以抗拒，”Peregrine & Black交易员Markus Huber在一份公告中称。

法国零售商Casino 涨6.1%，此前报告国内市场季度销售大幅改善，超出一些分析师的预期。但是同期海外销售加速下滑，受累于最大市场巴西的家用电子产品需求疲软以及泰国8月发生炸弹爆炸。

联合利华 涨3.6%，此前这家消费品制造商报告第三季营收好于预期，但该公司称全球市场增长迟滞继续拖累其业绩。

Burberry 跌8.3%，此前该公司公布中国大陆和香港的销售大幅下滑，导致这家奢侈品公司没能达到上半年销售增长预期，并警告称市场环境越来越具挑战性。