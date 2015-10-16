欧洲股市：收于五周高点，法国零售商家乐福领涨

* FTSEurofirst 300指数涨0.7%

* 法国零售商家乐福上涨，因业绩显示欧洲经营改善

* Hugo Boss股价跌逾10%，因发布疲弱预警

* 西班牙股指在银行股带动下跑赢

路透米兰/伦敦10月16日 - 欧洲股市周五收于五周来最高水准，受助于货币政策将保持宽松的预期，法国零售商家乐福 因良好的季度业绩领涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.7%，报1,435.49点。本周该指数略微上涨，但波动较大，上周该指数上涨4.4%。

在美国股市上涨带动下，欧洲股市上扬，此前亚洲股市大涨，美国经济数据缓解了对经济复苏步伐的担忧。

“在市盈率方面，欧股是有吸引力的，美国业绩季的高峰期没有令人震惊的消息，看上去股市投资者可能在8月和9月的大跌后找到了底部。”B Capital Wealth Management董事总经理Lorne Baring称。

欧洲最大零售商家乐福 股价上涨6.6%，该公司周五公布业绩显示第三季销售增长加速，这反映了公司在南欧的经营有所改善，以及在巴西的营销持坚，尽管巴西经济下滑。

时尚服装制造商Hugo Boss 大跌11%，因该公司下调2015年销售和利润预期，称原因为中国的销售不振，以及美国消费者购买意愿减弱损及其第三季业绩。

西班牙蓝筹IBEX指数 表现好于欧洲其他股指，受银行股上涨提振，Santander ，BBVA 和Banco Popular 涨幅在1.5%-3%之间。

“有传闻称西班牙主权评等将被上调，令政府公债收益率周五走低，这推高了银行股，同时银行股价格也非常具有吸引力。”Beka Finance分析师Javier Bernat称。