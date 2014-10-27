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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 17:25 BJT

欧洲金融市场：欧股抹去涨幅且德债期货上涨，此前德国Ifo数据疲弱

路透伦敦10月27日 - 欧洲股市抹去稍早涨幅，指标德国公债期货转为上涨，此前德国Ifo企业景气指数触及近两年低位。

德国经济智库Ifo公布，10月IFO企业景气判断指数下跌至103.2，低于路透调查预估的104.3。企业现况指数及预期指数亦皆低于市场预估。

0912 GMT，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 持平，报1,314.84点。

德债期货 扳回跌幅，最新上涨2个跳动点报150.37，此前低见150.07。(完)

(编译 杜明霞；审校 龚芳)
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