欧洲股市：收低，在欧洲央行发布压力测试结果后银行股遭遇获利了结

* FTSEurofirst 300指数收低0.6%，回吐上周升幅

* 欧洲央行发布压力测试结果后银行股遭遇获利了结

* 摩根士丹利策略师仍建议“增持”银行股

路透巴黎/伦敦10月27日 - 欧洲股市周一下滑，在欧洲央行发布压力测试结果及德国公布的企业景气指数降至约两年最低后，投资人对近期升势获利了结。

多数欧元区银行股收低，回吐在欧洲央行发布压力测试结果前录得的升幅。

“在传闻时买入，在消息公布后卖出：这是今天的市场表现。整体而言，欧洲央行的压力测试结果正面，但市场已经涨过了，”FXCM分析师Vincent Ganne表示。

在为数不多的上涨银行股中，奥地利的Erste Group Bank 收高3.5%，Raiffeisen Bank International 升2.1%，两家银行都通过了测试。

STOXX欧元区银行股指数 下挫2.3%，自10月中以来已经大涨了14%。

西班牙的BBVA 、法国兴业银行 和德国的德意志银行 股价下滑1.5-2.8%不等，三家银行也都通过了测试。

在未能通过测试的银行中，意大利的Monte dei Paschi 暴跌21.5%，此前欧洲央行的测试结果显示该行在欧洲银行中资本缺口最大。

总的来说，交易商和基金经理人认为测试结果正面。

在测试结果公布后，摩根士丹利策略师重申了对欧洲银行股的“增持”建议。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.6%，报1,305.03点。上周该指数大涨2.5%，为去年12月来表现最好的一周。