欧洲股市：受日本央行意外扩大刺激措施带动大涨，本周创今年最佳表现

欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
* FTSEurofirst 300指数收高1.8%
* 本周升幅为今年迄今最大
* 10月欧股跌2%，为16个月内最大月度跌幅
路透伦敦10月31日 - 欧洲股市一关键泛欧绩优股指数周五大涨，因日本央行意外扩大刺激措施，本周该指数创下今年迄今最佳周度表现。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.8%，报1,351.96点，本周升幅达到3%，为去年12月来最佳。
日本央行周五进一步扩大其大规模货币放松政策，令全球金融市场大感意外。该央行采取这一行动是因为，继4月上调消费税之后，经济成长和通胀率并未如预期上行。
“在日本央行消息公布后，市场欢欣鼓舞，这帮助抵消了美联储结束量化宽松政策的影响，并显示出央行对抗通缩的决心。”Saxo Bank 交易员Pierre Martin表示。
尽管在过去两周，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数反弹5.6%，但10月仍下挫了2%，为16个月内最大月度跌幅。
欧洲以及一些新兴市场经济放缓，加上美联储结束了六年的刺激计划，在过去一个月重创股市。
不过对其他央行会祭出更多货币刺激措施的预期吸引了买家。
银行股领涨，STOXX欧洲600银行股指数 大涨2.7%。
英国富时100指数 收高1.28%，报6,546.47点；德国DAX指数 大涨2.33%，报9,326.87点；法国CAC指数 收高2.22%，报4,233.09点。(完)
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
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