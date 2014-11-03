欧洲股市：收挫，欧元区和美国经济数据伤及人气

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数收低0.9%
* 欧元区和美国经济数据伤及人气
路透伦敦11月3日 - 欧洲股市周一从四周高位下滑，因欧洲和美国公布的经济数据令人失望，拖累市场人气。
欧洲公用事业股指数 大跌2.3%，是跌幅最大的板块，受天然气运输集团Snam 暴跌11.3%拖累，此前监管机构裁决明年下调天然气存储业务的补贴。Enel 和Terna 分别下挫4.2%和6.7%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收挫0.86%，报1,340.38点，盘中一度升至10月初来最高的1,355.16点。上周五在日本央行意外扩大刺激措施后，该指数大涨1.8%。
尽管美国公布的供应管理协会(ISM)制造业指数扩张速度快于预期，但投资人反而将焦点放在显示制造业10月放缓的Markit数据和商务部公布的9月建筑支出连跌第二个月，之后欧股扩大跌幅。
欧元区周一发布的企业调查显示，欧元区10月制造业活动扩张速度略慢于先前所想，因工厂虽进一步祭出价格折扣，却无法带动更多新订单。
“欧元区的PMI数据再度疲弱，令投资人谨慎。”BNP Paribas Fortis Global Markets研究部门主管Philippe Gijsels表示。
“不过。数据越疲弱，越令人失望，那么欧洲央行变得更积极的可能性就越大。”
英国富时100指数 收低0.89%，报6,487.97点；德国DAX指数 下挫0.81%，报9,251.70点；法国CAC指数 收低0.92%，报4,194.03点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。