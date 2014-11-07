欧洲股市：收低，因银行股大跌及美国数据有好有坏

* 欧洲央行会议后的升势消退，交易商指因担心贷款需求

* 美国就业数据有好有坏，未能提振市场

* FTSEurofirst 300指数收低0.5%

* 安赛乐米塔尔业绩胜预期，股价走强

路透巴黎11月7日 - 欧洲股市周五下滑，因对经济成长的悲观情绪和贷款需求忧虑殃及银行股，而美国公布的就业数据中有好有坏，未能提振投资人信心。

在周四欧洲央行总裁德拉吉重申计划透过向经济挹注更多资金来激活低迷的欧元区经济后，欧股出现短暂的升势。

但交易商指出，对欧洲央行未来可能采取的措施的时机和规模仍有疑虑，加之欧元区银行发出的信号显示贷款成长前景仍低迷。

欧洲银行股 大跌1.4%，多家希腊银行股价暴跌9-10%，法国农业信贷收挫3%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.5%。

美国公布10月非农就业岗位增幅仍超过20万，但低于分析师预估的23-24万，投资者信心没有因此发生改变。

企业业绩强劲扶助了一些绩优股，安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)和安联 表现出众，分别大涨2.3%和3.6%。

汤森路透StarMine提供的数据显示，欧洲业绩期开锣至今，约七成企业已公布了业绩，其中，59%的盈利符合和好于预期，61%的营收符合和好于预估。

从绝对价值来看，本季盈利较上年同期上升13.6%，营收仅升1.3%，反映欧洲企业盈利反弹，主要是因企业削减成本和融资成本下降所致。