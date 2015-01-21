欧洲股市：连升五日至七年高位，市场揣摩欧洲央行购债规模和时机

* FTSEurofirst 300指数升0.6%，连升五日

* 受对欧洲央行刺激措施臆测提振

* 希腊股市下挫，左翼激进联盟党支持率领先优势扩大

路透伦敦/巴黎1月21日 - 欧洲股市周三连升第五日，至七年高位，因市场对欧洲央行预计将宣布的购买主权债计划的规模和时机的臆测升温。

周三欧元区消息人士对路透表示，欧洲央行执委会建议自3月起每月购债500亿欧元。

消息发布后，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 扭转跌势，收涨0.6%，报1,431.06点，为2008年1月来最高。

过去五日，该指数大涨6%，因预期欧洲央行将在周四宣布量化宽松购债计划。

路透访查的货币市场交易商表示，预计欧洲央行将宣布6,000亿欧元的购债计划。

周四欧洲央行的声明会对南欧银行造成重大影响，他们持有大量主权债，且其所在国经济疲弱。

全球最大的检测公司瑞士的SGS 大跌6.1%，因该公司下调了营收和利润率的指引。

希腊股指 跑输，下挫2.4%，此前民调显示，左翼激进联盟党支持率领先优势由4.6个点扩大至5.2个百分点。