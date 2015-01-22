欧洲股市：大涨至七年高位，市场对欧洲央行祭出量化宽松欢欣鼓舞

* FTSEurofirst 300指数大涨1.6%至七年高位，德股创新高

* 欧洲央行每月将向经济挹注600亿欧元

* 欧元区银行、汽车股领涨

* 欧元重挫应有助于带动盈利反弹

路透巴黎1月22日 - 欧洲股市周四上扬，一绩优股指数收在七年高位，此前欧洲央行宣布将购买公债，以图激活欧元区经济，避免通缩。

银行股和汽车股涨幅居前，因他们将得益于借款利率下滑以及欧元走软。

Raiffeisen Bank International 劲升6.7%，法国农业信贷 升3.4%，PSA标致雪铁龙 大涨4.9%，雷诺汽车(Renault) 收高3.8%。

“对欧元区前景的信心增强会支撑汽车和银行等景气类股。”法国兴业银行欧股策略部门主管Roland Kaloyan在报告中表示，“特别是银行，会得益于企业贷款反弹。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.6%，报1,453.37点，为2008年初来最高收位。今年迄今，该指数大涨6.2%，表现超过美股，美股标普500指数 今年迄今跌了0.6%。

预计今年欧股将继续跑赢美股，在多年表现逊色后欧股迎头赶上的时机成熟。

南欧股市周四涨幅居前，意大利MIB指数 和葡萄牙PSI 20指数 均大涨2.4%，今年迄今分别劲升7.7%和9.9%。

德股DAX指数 收高1.32%，报10,435.62点，盘中触及纪录新高。

欧洲央行表示，决定启动量化宽松计划，从3月到明年9月期间，将每月购买600亿欧元规模的主权债。其中一部分资金将来自于现有计划。希腊等接受救助的国家公债也将包括在内，但将附加一定的条款。

欧元兑美元 跌至11年低点，跌穿了1.14美元。欧元疲弱会带动今年欧洲企业的盈利，特别是出口企业。策略师表示，欧元跌10%，欧元区企业盈利会增长6-8%。