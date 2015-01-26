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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 16:50 BJT

希腊金融市场：反撙节政党胜选后股市大跌

路透巴黎1月26日 - 希腊反对撙节的政党赢得大选后：

* 希腊股市ATG股指开低0.5%

* 希腊银行业者ALPHA BANK股价下挫3.2%，PIRAEUS BANK股价下跌7.1%

* 希腊10年期公债收益率开高22个基点，报8.99%--TRADEWEB(完)
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