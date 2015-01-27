欧洲股市：收低，因希腊忧虑持续及企业业绩疲弱

欧洲股市：小跌，法股从马克龙胜选后触及的2008年高位回落
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
* FTSEurofirst 300指数收低0.8%，之前连升八日
* 希腊股市连续第二日跑输
* 希腊银行股指数触及纪录新低
* 爱立信和飞利浦公布疲弱业绩后下滑
路透伦敦1月27日 - 对希腊的担忧重燃以及西门子 和飞利浦 等企业公布的业绩疲弱周二给欧股升势划上句号。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 结束八日连升，收低0.8%，报1,475.84点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也下挫1.2%，之前也连涨八日。欧洲央行宣布购债计划刺激孱弱欧元区经济，点燃了股市升势。
希腊股市连续第二日跑输，指标ATG股指 收挫3.7%，希腊借款成本增加。
投资人担心希腊反对救助的新政府会同欧盟有冲突。赢得大选的左翼激进联盟党(Syriza)明确表示反对救助条款。
希腊银行股遭遇重创，National Bank of Greece 暴跌11.8%，Bank of Piraeus 也急挫12%。
德国工业巨擘西门子公布工业部门盈利下滑，股价下挫3%，飞利浦下调2016会计年度营收和盈利预估后，股价急跌5.9%。
德国DAX指数 下挫1.57%，收报10,628.58点；法国CAC 40指数 收低1.09%，报4,624.21点。英国富时100指数 跌0.6%，报6,811.61点。(完)
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。