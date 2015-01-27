欧洲股市：收低，因希腊忧虑持续及企业业绩疲弱

* FTSEurofirst 300指数收低0.8%，之前连升八日

* 希腊股市连续第二日跑输

* 希腊银行股指数触及纪录新低

* 爱立信和飞利浦公布疲弱业绩后下滑

路透伦敦1月27日 - 对希腊的担忧重燃以及西门子 和飞利浦 等企业公布的业绩疲弱周二给欧股升势划上句号。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 结束八日连升，收低0.8%，报1,475.84点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也下挫1.2%，之前也连涨八日。欧洲央行宣布购债计划刺激孱弱欧元区经济，点燃了股市升势。

希腊股市连续第二日跑输，指标ATG股指 收挫3.7%，希腊借款成本增加。

投资人担心希腊反对救助的新政府会同欧盟有冲突。赢得大选的左翼激进联盟党(Syriza)明确表示反对救助条款。

希腊银行股遭遇重创，National Bank of Greece 暴跌11.8%，Bank of Piraeus 也急挫12%。

德国工业巨擘西门子公布工业部门盈利下滑，股价下挫3%，飞利浦下调2016会计年度营收和盈利预估后，股价急跌5.9%。