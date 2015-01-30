欧洲股市：收低，但1月表现为逾三年最佳

欧洲股市：收涨，受企业获利、数据和政治因素合力提振
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
* FTSEurofirst 300指数收低，但1月表现为2011年10月来最佳
* 摩根士丹利称“欧洲在被上调周期的边缘”
* 欧股创2013年12月来最大资金流入
路透巴黎1月30日 - 欧洲股市周五下滑，但本月表现为逾三年来最佳，受到欧洲央行推出量化宽松政策将激活欧元区经济成长，及企业盈利反弹的希望带动。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 1月份大涨7.1%，为2011年10月来最大月度升幅，表现远超美股，标普500指数 自年初以来大跌2.2%。
摩根士丹利策略师三年来首次上调欧洲企业盈利预估，认为今年欧元区经济动能将出现改善。
“在四年经济成长表现持续令人失望后，我们相信欧洲已经处于上调周期的边缘。这将是今年影响欧洲投资回报的一个主要因素。”摩根士丹利策略师在报告中表示。
全球资产管理人已经开始增持欧股，预计量化宽松政策将带动升势，且汇率下滑和能源成本降低会令企业利润率改善。
美银美林全球研究数据显示，过去一周，有51亿美元投资资金流入欧股，为2013年12月来最大周度资金流入。今年迄今，欧股已经吸引了72亿美元新的资金。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数今日收低0.6%，报1,465.04点，近期大涨走势暂歇。
英国富时100指数 跌0.9%，收报6,749.40点；德国DAX指数 收低0.41%，收报10,694.32点；法国CAC 40指数 下滑0.59%，收报4,604.25点。(完)
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。