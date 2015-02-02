欧洲股市：小幅收高，但西班牙和意大利股市因希腊忧虑下挫

* 西班牙和意大利股市因希腊忧虑下挫

* 希腊银行股反弹，因政府称不会委派高管

* FTSEurofirst 300指数尾盘反弹，收高0.2%

路透伦敦2月2日 - 西班牙和意大利股市周一下挫，令欧股受压，因投资人愈发担心希腊债务磋商对欧元区其他二线国家可能造成的后果。

希腊新政府上任首周已明确表示，希望在2月28日到期时结束同欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)现有的救助计划。

投资人原本认为可以控制希腊危机的冲击，但希腊同国际金主磋商艰难的前景开始影响投资人对西班牙和意大利等国资产的兴致，这些国家反对撙节措施的政党支持率也在上升。

高盛分析师周一放弃了相对STOXX Europe 600指数，更看好意大利FTSE MIB指数和西班牙IBEX指数的观点。周一，意大利FTSE MIB指数 收低0.1%，西班牙IBEX指数 下挫0.7%。

西班牙第三大银行Bankia 表示将推迟原定于周一发布的业绩后，股价收低0.7%，这进一步打压了投资人信心。

不过希腊银行股 反弹4.6%，此前发言人表示，政府不会采取任何可能损及希腊银行股票价值的措施，且没有计划委派政府官员担任关键管理职位。

Eurobank 暴涨14.6%，National Bank of Greece 激升9.2%。自一周多前，希腊大选结束后，希腊ATG指数仍下挫9.7%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%，报1,467.73点，尾盘受美股走势带动反弹。