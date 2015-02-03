希腊股市：股市大涨近5%，受达成新债务协议的希望提振

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透巴黎2月3日 - 希腊股市周二早盘上涨，受该国债务僵局有达成协议的希望，以及希腊大银行股价进一步复苏的提振。
希腊的新政府放弃要求减记该国债务的要求，进而提议将债务换成与增长挂钩的债券。
消息人士告诉路透，希腊财长瓦鲁法基斯表示，新的左翼政府不会让民间投资者持有的债券遭受损失。瓦鲁法基斯正在伦敦安抚民间投资者，他不想就新的债务协议与欧盟摊牌。
希腊证交所FTSE银行股指数 上涨9.3%，National Bank of Greece 攀升10%。
希腊的ATG 指标股指上涨4.6%。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
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