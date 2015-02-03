希腊股市：股市大涨近5%，受达成新债务协议的希望提振

路透巴黎2月3日 - 希腊股市周二早盘上涨，受该国债务僵局有达成协议的希望，以及希腊大银行股价进一步复苏的提振。

希腊的新政府放弃要求减记该国债务的要求，进而提议将债务换成与增长挂钩的债券。

消息人士告诉路透，希腊财长瓦鲁法基斯表示，新的左翼政府不会让民间投资者持有的债券遭受损失。瓦鲁法基斯正在伦敦安抚民间投资者，他不想就新的债务协议与欧盟摊牌。

希腊证交所FTSE银行股指数 上涨9.3%，National Bank of Greece 攀升10%。

希腊的ATG 指标股指上涨4.6%。(完)