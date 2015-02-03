欧洲股市：收盘接近七年高位，因希腊新政府软化减计债务的呼吁

* FTSEurofirst 300指数收高0.8%

* 希腊股市激升11.3%，为2011年来最大单日升幅

* 德股DAX指数创新高

* 西班牙国际银行和BP公布业绩后上涨

路透伦敦2月3日 - 欧股周二收盘接近七年高位，希腊银行股激升，因此前希腊新政府软化了对减计其债务的呼吁。

希腊财长瓦鲁法基斯在与投资者的见面会上提议，用成长挂钩债券来交换现有债券，试图结束与官方债权人的对立情势。上周希腊政府还信誓旦旦要不再遵守目前救助计划下要求的撙节措施条件。

希腊指标ATG指数 暴涨11.3%，为2011年8月来最大单日百分比升幅。该国银行股指数 飙升约18%，National Bank of Greece, Alpha Bank 和Eurobank 升幅介乎13.9-20.8%。

消息人士告诉路透，希腊财长瓦鲁法基斯表示，新的左翼政府不会让民间投资者持有的债券遭受损失。瓦鲁法基斯正在伦敦安抚民间投资者，他不想就新的债务协议与欧盟摊牌。

不过德国总理梅克尔表示，希腊仍在研究解决债务危机计划，并拒绝对希腊立场明显软化置评。

其他南欧股市也表现出众，西班牙IBEX指数 和意大利FTSE MIB指数 均升2.6%。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高1.3%，盘中触及2008年9月来最高水准。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.8%，报1,478.80点，略低于1月底触及的七年高位1,490.02点。德国DAX指数 收高0.58%，收报10,890.95点，盘中创下纪录新高。

欧元区最大银行西班牙国际银行 升4.6%，此前该行公布第四季盈利跳升近七成。

石油巨擘BP 第四季业绩也优于预期，该股收高2.8%。