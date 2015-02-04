欧洲股市：收高，因LVMH业绩优于预期及希腊银行股继续反弹

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数升0.6%，瑞士股市表现出众
* 希腊ATG股指回到选举前水准
* 能源股跟随油价回软
路透巴黎2月4日 - 欧洲股市周三收高，因LVMH 业绩优于预期，带动奢侈品生产商股票大涨，而希腊银行股继续反弹，因投资人寄望希腊同欧盟达成债务协议。
LVMH跳升8.1%，并触及纪录高位，之前该公司宣布第四季营收增长，部分归因于明星设计师Nicolas Ghesquiere带领Louis Vuitton品牌复兴。
同业Hermes 和Kering 分别跳涨3.1%和2.3%。
希腊银行股续升，Bank of Piraeus 暴涨20.8%，Eurobank 升10.7%，收复大选结果公布后的所有失地。
能源股止住近期大涨势头，跟随油价回软。布兰特原油期货 跌3.2%，报56.01美元，因市场再度担心全球需求和库存高企。
石油巨擘BP 和道达尔 分别跌1%和1.1%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.6%，报1,487.20点。
英国富时100指数 微跌0.17%，收报6,860.02点；法国CAC 40指数 升0.39%，收报4,696.30点。德国DAX指数 收高0.19%，收报10,911.32点。
瑞士SMI指数 表现出众，劲扬1.9%，受奢侈品生产商股票大涨提振，且瑞郎兑欧元 下滑，投资人认为这对瑞士出口商有利。(完)
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