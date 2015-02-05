欧洲股市：几收平盘，受希腊股市重挫牵制

* 欧洲央行举措拖累希腊银行股暴跌

* FTSEurofirst 300指数几收平盘

* 瑞士股市下滑，因政府警告瑞郎走强将令经济承压

* 欧洲央行购债计划抵消部分希腊忧虑

路透伦敦/巴黎2月5日 - 欧洲股市周四受到希腊股市大跌牵制，此前欧洲央行突然宣布将不再接受希腊公债作为融资抵押。

希腊银行股 暴跌10%，希腊ATG股指 重挫3.4%。

National Bank of Greece 急跌12.3%，Bank of Piraeus 暴挫15%。在欧洲央行同意授权给希腊央行，向该国银行提供最多600亿欧元资金后，希腊股市收复部分失地。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微升0.04%，报1,487.81点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 小跌0.2%。

NewSmith Asset Management投资组合经理人Jean Maigrot表示，正利用市场波动买入他认为超卖的股票，比如法国巴黎银行 ，沽出LVMH 等他认为超买的股票。

法国巴黎银行周四重挫3.7%，此前该行警告税收增加以及新的规管会殃及其2016年盈利。

瑞士政府周四警告称，瑞郎升值意味着经济成长将较预期疲弱，但仍很难评估经济会放缓到何种程度。 瑞士股指SMI 跌0.7%。

一些交易员表示，欧洲央行决定开始购买公债以向欧元区经济挹注资金，这抵消了对欧股的伤害。