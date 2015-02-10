欧洲股市：上扬，因报导称可能达成希腊债务协议

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300上扬0.6%；希腊ATG指数急升8%

* 瑞银走低，之前警告瑞郎波动对业绩造成的影响

路透巴黎2月10日 - 欧洲股市周二收涨，受助于数条报导直指希腊与国际金主可能达成债务协议，其中一则报导称，可能将希腊债务延期六个月。

希腊ATG指数 急升8%，希腊国家银行 暴涨21%，Eurobank 跳升20%，Bank of Piraeus 劲扬16%。

MNSI援引消息人士报导称，欧盟执委会将提出一项折衷计划，根据该计划，希腊应要求给其六个月的时间，在此期间，该国将与债权人讨论并就所有尚未解决的问题，和一项退出救助后的计划达成协议。

尽管今日劲扬，但希腊银行股指数 年内仍下跌27%。

“市场愿意相信即将达成希腊债务协议，但目前一切都是未知数，可能需要很长时间才能达成协议。也存在结果令人失望的风险，”Meeschaert的基金经理Frederic Rozier表示。

“目前，我们没有卖出股票，但我们已开始寻找卖出多只股票的时机，这些股票的估值已经过高。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.6%，报1,488.39点，徘徊在近期触及的七年高位之下。

瑞士最大的银行瑞士银行 逆势下跌，为跌幅最大的欧洲蓝筹股之一，之前该行警告瑞郎急升，以及瑞士和欧元区负利率造成的影响。

瑞士股市因瑞郎急升受创，瑞士指标指数SMI指数 年内迄今下跌4%。相反，欧洲绩优股FTSEurofirst 300指数 上扬8.8%。