欧洲股市：上扬，因报导称可能达成希腊债务协议

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300上扬0.6%；希腊ATG指数急升8%
* 瑞银走低，之前警告瑞郎波动对业绩造成的影响
路透巴黎2月10日 - 欧洲股市周二收涨，受助于数条报导直指希腊与国际金主可能达成债务协议，其中一则报导称，可能将希腊债务延期六个月。
希腊ATG指数 急升8%，希腊国家银行 暴涨21%，Eurobank 跳升20%，Bank of Piraeus 劲扬16%。
MNSI援引消息人士报导称，欧盟执委会将提出一项折衷计划，根据该计划，希腊应要求给其六个月的时间，在此期间，该国将与债权人讨论并就所有尚未解决的问题，和一项退出救助后的计划达成协议。
尽管今日劲扬，但希腊银行股指数 年内仍下跌27%。
“市场愿意相信即将达成希腊债务协议，但目前一切都是未知数，可能需要很长时间才能达成协议。也存在结果令人失望的风险，”Meeschaert的基金经理Frederic Rozier表示。
“目前，我们没有卖出股票，但我们已开始寻找卖出多只股票的时机，这些股票的估值已经过高。”
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.6%，报1,488.39点，徘徊在近期触及的七年高位之下。
瑞士最大的银行瑞士银行 逆势下跌，为跌幅最大的欧洲蓝筹股之一，之前该行警告瑞郎急升，以及瑞士和欧元区负利率造成的影响。
瑞士股市因瑞郎急升受创，瑞士指标指数SMI指数 年内迄今下跌4%。相反，欧洲绩优股FTSEurofirst 300指数 上扬8.8%。
英国富时100指数 跌0.12%，收报6,829.12点；法国CAC 40指数 升0.96%，收报4,695.65点。德国DAX指数 上扬0.85%，收报10,753.83点。(完)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。