欧洲股市：小幅走低，受累于对希腊前途的担忧

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* 希腊股市回吐周二录得的部分涨幅

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.3%，报1,483.69点

* 资本忧虑重压意大利裕信银行

路透伦敦/巴黎2月11日 - 欧洲股市周三走低，投资者对为讨论希腊债务危机而举行的欧元区财长会议的结果感到不安，而意大利裕信银行 回落重压银行股。

希腊财长参加欧元区财长会议，与区内其他成员国讨论其债务问题，之前该国政府拒绝延长国际救助的计划赢得了议会的信任投票。

希腊国家银行 重挫9.1%， Bank of Piraeus 回落3.2%，拖累希腊ATG指数 在周二反弹8%后急挫4%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.3%，报1,483.69点。

意大利裕信银行回落也拖累银行股，尽管该行实现了全年获利目标，但其核心资本小幅减少的问题引起了投资者的关注。

迄今为止，欧洲业绩期的表现多数正面。根据汤森路透数据，约三分之一的STOXX 600指数 成份股企业已经公布了业绩，其中61%的业绩符合或超过了分析师的预期。

Perceval Finance的主管Jean-Louis Cussac称，希腊局势将如何发展很不明朗，这导致部分投资者对买入欧股犹豫不决。

不过，Cussac和其他交易商称，有欧洲央行的购债计划撑腰，欧洲股市的基本状况仍然较为乐观。