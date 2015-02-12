欧洲股市：收高，因乌克兰达成停火协议及希腊股市强劲反弹

* FTSEurofirst 300指数收高0.6%

* 乌克兰达成停火协议后欧洲股市上扬

* 瑞典股市触及纪录高位，因降息和量化宽松政策

* 希腊股市强劲反弹，投资人仍寄望能达成债务协议

* 瑞信和雷诺公布业绩后大涨

路透伦敦/巴黎2月12日 - 欧洲股市周四触及多年高位，受到乌克兰达成停火协议、瑞典祭出刺激经济措施以及投资人对希腊能达成债务协议抱持希望带动。

参与谈判的官员表示，德国、法国、俄罗斯和乌克兰领导人达成协议，结束乌克兰东部战事。

德股DAX指数 大涨1.56%，报10,919.65点，接近之前触及纪录高位，而法国CAC 40指数 收高1%，收报4,726.20点的约七年最高。

瑞典指标OMXS30指数 触及纪录高位，此前瑞典央行将指标利率降至负值，并推出量化宽松政策以提振经济。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.6%，报1,493.22点，接近七年高位。

希腊ATG指数 跳升6.7%，银行股指数 猛涨14.1%，此前欧洲央行批准向希腊的银行提供额外紧急金援。

希腊和国际金主未能就解决希腊债务危机达成一致，但下周一将再次会晤，投资人仍指望届时能达成协议。

瑞信大涨9.1%，此前该行公布的第四季净利优于预期。法国汽车生产商雷诺 暴涨11.5%，该公司公布净利跳升。

根据汤森路透StarMine数据，在已经公布了业绩的企业中，其中62%的业绩符合或超过了分析师的预期。