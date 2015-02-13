欧洲股市：收高，德国优于预期的GDP数据刺激德股创新高

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.6%，报1,502.82点，创下七年高位。德股DAX指数 涨0.4%，收报10,963.40点，一度升至11,013.850的纪录新高。

“尽管希腊局势仍悬而未决，但德国经济没有失去动能令投资人大感安慰。”Ashburton欧股基金经理人Veronika Pechlaner表示。

希腊银行股 跳升12.7%，自去年3月底来暴跌75%后近期持续反弹，并回到大选前的水准，因投资人开始预计周一的会议可能达成希腊债务协议。