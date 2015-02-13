欧洲股市：收高，德国优于预期的GDP数据刺激德股创新高

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
* FTSEurofirst 300指数收高0.6%，触及七年高位
* 德国第四季GDP增长0.7%，优于预期
* 希腊股市大涨，因寄望债务磋商取得进展
路透伦敦/巴黎2月13日 - 欧洲股市周五上涨，德国公布强劲的经济成长数据，带动德股DAX指数创下新高，且希腊股市大幅反弹。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.6%，报1,502.82点，创下七年高位。德股DAX指数 涨0.4%，收报10,963.40点，一度升至11,013.850的纪录新高。
德国公布第四季经济成长0.7%，远胜预期，国内需求带动欧洲最大经济体走出年中的低迷。
“尽管希腊局势仍悬而未决，但德国经济没有失去动能令投资人大感安慰。”Ashburton欧股基金经理人Veronika Pechlaner表示。
希腊银行股 跳升12.7%，自去年3月底来暴跌75%后近期持续反弹，并回到大选前的水准，因投资人开始预计周一的会议可能达成希腊债务协议。
欧元区其他二线股市也走强，西班牙IBEX指数 升1.7%，意大利FTSE MIB指数 涨1%。
股市也受到企业强劲业绩支撑。根据汤森路透I/B/E/S数据，欧洲业绩期过半，已公布业绩的STOXX 600指数 成份股企业中有55%超过分析师预估。
法国CAC 40指数 收高0.7%，收报4,759.36点。英国富时100指数 收高0.67%，收报6,873.52点。(完)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。