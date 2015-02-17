欧洲股市：小涨，希腊债务谈判破裂但交易商仍抱希望

* FTSEurofirst 300指数升0.2% * 希腊股市走势波动，交易商对达成协议仍乐观 路透伦敦2月17日 - 希腊股市周二下挫，令整体欧股承压，此前希腊 同欧元区的债务磋商破裂，令该国在欧元区的前景堪忧。 希腊股指 开盘后一度大跌4.7%，之后缩减跌幅，收低2.45%。 周一市场收盘后，希腊与欧元区财长就该国债务危机进行的谈判破裂 ，雅典当局拒绝了一项要求延长国际纾困六个月的提议，认为此提议“无 法接受”。 希腊银行股 盘初急挫9.3%，收盘跌6.4%。 欧元区银行股 收复稍早失地，收高0.3%，因交易商表示希腊 银行业危机蔓延至其他欧洲金融企业的风险有限。 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%，报1,504.86点 ，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也收高0.2%。 英国富时100指数 收高0.6%，收报6,898.13点；法国CAC 40指 数 微升0.04%，收报4,753.99点。德国DAX指数 跌0.25%， 收报10,895.62点。(完)