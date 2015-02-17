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阿姆斯特丹市场报道 | 2015年 2月 18日 星期三 01:55 BJT

欧洲股市：小涨，希腊债务谈判破裂但交易商仍抱希望

* FTSEurofirst 300指数升0.2%
    * 希腊股市走势波动，交易商对达成协议仍乐观

    路透伦敦2月17日 - 希腊股市周二下挫，令整体欧股承压，此前希腊
同欧元区的债务磋商破裂，令该国在欧元区的前景堪忧。
    
    希腊股指 开盘后一度大跌4.7%，之后缩减跌幅，收低2.45%。
    
    周一市场收盘后，希腊与欧元区财长就该国债务危机进行的谈判破裂
，雅典当局拒绝了一项要求延长国际纾困六个月的提议，认为此提议“无
法接受”。 
    
    希腊银行股 盘初急挫9.3%，收盘跌6.4%。
    
    欧元区银行股 收复稍早失地，收高0.3%，因交易商表示希腊
银行业危机蔓延至其他欧洲金融企业的风险有限。
        
    泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%，报1,504.86点
，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也收高0.2%。
    
    英国富时100指数 收高0.6%，收报6,898.13点；法国CAC 40指
数 微升0.04%，收报4,753.99点。德国DAX指数 跌0.25%，
收报10,895.62点。(完)
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