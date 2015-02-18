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阿姆斯特丹市场报道 | 2015年 2月 19日 星期四 01:51 BJT

欧洲股市：升至七年高位，因希腊达成债务协议希望

* FTSEurofirst 300指数升至七年新高

* 希腊将提交延长贷款协议要求，争取更多时间

路透伦敦2月18日 - 泛欧绩优股指数周三升至七年高位，受对希腊能同其国际金主达成协议的预期带动，尽管德国对希腊所希望的协议有抵触。

希腊周四将向欧元区提出延长贷款协议多达六个月的要求，而德国称希腊必须坚持目前救助计划条款。

不过交易商表示，希腊正在为自己争取时间，希腊指标ATG股指 攀升1.1%，该国银行股指数 大涨5.7%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.7%，报1,515.90点，在2008年初来最高水准附近。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高0.8%。德国DAX指数 升0.6%，收报10,961.00点，接近稍早触及的纪录高位。

英国富时100指数 微跌0.05点，收报6,898.08点；法国CAC 40指数 升0.95%，收报4,799.03点。(完)
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