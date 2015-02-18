欧洲股市：升至七年高位，因希腊达成债务协议希望

欧洲股市：收低，因欧洲央行按兵不动及银行股下滑
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
* FTSEurofirst 300指数升至七年新高
* 希腊将提交延长贷款协议要求，争取更多时间
路透伦敦2月18日 - 泛欧绩优股指数周三升至七年高位，受对希腊能同其国际金主达成协议的预期带动，尽管德国对希腊所希望的协议有抵触。
希腊周四将向欧元区提出延长贷款协议多达六个月的要求，而德国称希腊必须坚持目前救助计划条款。
不过交易商表示，希腊正在为自己争取时间，希腊指标ATG股指 攀升1.1%，该国银行股指数 大涨5.7%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.7%，报1,515.90点，在2008年初来最高水准附近。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高0.8%。德国DAX指数 升0.6%，收报10,961.00点，接近稍早触及的纪录高位。
英国富时100指数 微跌0.05点，收报6,898.08点；法国CAC 40指数 升0.95%，收报4,799.03点。(完)
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。