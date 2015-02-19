欧洲股市：涨势失去动能，因德国反对希腊延长贷款协议的提议

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数盘中触及七年高位，后缩减涨幅

* 希腊银行股扩大涨幅，上扬5.4%

* 扣除能源行业，欧洲企业获利增长23%--数据

路透巴黎2月19日 - 欧洲股市周四涨势失去动能，一指标指数从七年高位回落，因德国反对希腊提出的将贷款协议延长六个月的提议。

德国财政部称，希腊的提议“非实质性解决方案”，因其未满足欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助计划设定的条件。希腊总理在上月赢得大选时已誓言将推翻救助计划的要求。

救助计划将在一周多之后到期，希腊急需敲定信贷安排以确保3月底之后不会出现资金枯竭的情况。

欧洲股市稍早上扬，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 一度触及2007年底以来最高1,522.25点，之前希腊提议欧元区伙伴国将对该国的贷款协议延长六个月。

不过，该指数稍后缩减涨幅，收盘上扬0.3%，收报1,520.22点。年内迄今累积攀升11%，跑赢标普500指数 ，后者同期涨幅仅为2%。

雅典证交所FTSE银行股指数 收涨5.4%，日内涨幅一度高达15%，延续近期的涨势。该指数自2014年3月以来重挫75%，近期开始反弹。

“目前投资者认为即便达成协议，也不意味着‘希腊问题’将会得到解决，”Mirabaud Securities的高级股市销售交易员John Plassard表示。

“市场严重质疑希腊是否会不折不扣地执行协议。”

英国富时100指数 收跌0.13%，报6,888.90点； 德国DAX指数 收涨0.37%，报11,001.94点；法国CAC 40指数 收高0.71%，报4,833.28点。