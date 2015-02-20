欧洲股市：触及多年高位，德股DAX指数创新高

欧洲股市：5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
* FTSEurofirst 300指数收高0.3%，创七年高位
* 美银美林数据显示，本周有58亿美元资金流入欧股
* 德股DAX指数创新高
路透伦敦/巴黎2月20日 - 欧洲股市周五触及多年新高，德股再创纪录高位，因欧元区财长准备再次尝试同希腊达成协议。
欧股收盘后，希腊政府官员表示，欧元区财长同希腊就可能延长救助的协议草案达成了一致。
德股DAX指数 收高0.44%，报11,050.64点，为纪录收盘高位，且接近盘中稍早触及的11,081.81点的纪录新高。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%，报1,525.51点的七年高位。
希腊指标ATG股指 跌0.3%，但仍较1月底触及的低点反弹了约两成。希腊银行股 上扬0.8%。
欧洲股市业绩期过半，表现强劲，根据汤森路透I/B/E/S，在已公布业绩的企业中有53%的盈利超过预估。
第四季欧股盈利预计增长19.5%，为三年半来表现最好的一季，美银美林表示，本周欧股获得58亿美元的资金流入。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数今年迄今大涨11%，表现远胜美股标普500指数约2%的升幅。
英国富时100指数 收高0.38%，报6,915.20点；法国CAC 40指数 收低0.05%，报4,830.90点。(完)
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。