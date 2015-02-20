欧洲股市：触及多年高位，德股DAX指数创新高

* FTSEurofirst 300指数收高0.3%，创七年高位

* 美银美林数据显示，本周有58亿美元资金流入欧股

* 德股DAX指数创新高

路透伦敦/巴黎2月20日 - 欧洲股市周五触及多年新高，德股再创纪录高位，因欧元区财长准备再次尝试同希腊达成协议。

欧股收盘后，希腊政府官员表示，欧元区财长同希腊就可能延长救助的协议草案达成了一致。

德股DAX指数 收高0.44%，报11,050.64点，为纪录收盘高位，且接近盘中稍早触及的11,081.81点的纪录新高。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%，报1,525.51点的七年高位。

希腊指标ATG股指 跌0.3%，但仍较1月底触及的低点反弹了约两成。希腊银行股 上扬0.8%。

欧洲股市业绩期过半，表现强劲，根据汤森路透I/B/E/S，在已公布业绩的企业中有53%的盈利超过预估。

第四季欧股盈利预计增长19.5%，为三年半来表现最好的一季，美银美林表示，本周欧股获得58亿美元的资金流入。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数今年迄今大涨11%，表现远胜美股标普500指数约2%的升幅。