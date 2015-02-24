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阿姆斯特丹市场报道 | 2015年 2月 25日 星期三 01:54 BJT

欧洲股市：在美联储主席叶伦讲话后上涨，英股富时100指数创新高

* FTSEurofirst 300指数收高0.5%，触及七年高位
    * 英股富时100指数升穿1999年高位，创新高
    * 希腊银行股大涨
    * 欧股业绩期表现为近四年最佳

    路透巴黎2月24日 - 欧洲股市周二大涨，英国富时100指数和德国DAX
指数都创新高，此前美联储主席叶伦讲话暗示美联储升息可能要等几个月
。
    
    希腊股市涨幅居前，此前希腊向欧元区递交了一份改革清单，使将金
援延长四个月的协议获得批准。
    
    希腊国家银行 ，Alpha Bank ，Bank of Piraeus
 ，Eurobank 涨幅介乎16-20%，尽管近期反弹，但希
腊的银行股指数仍低于上月大选结果公布前的水准。
    
    自2014年2月以来，希腊银行股暴跌50%，希腊四大银行市值降至仅剩
共计185亿欧元，仅为欧元区最大银行西班牙桑坦德银行 市值的
约五分之一。    
    
    泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.5%，报1,543.29点
，为2007年底来最高水平。
    
    英国富时100指数 收高0.54%，报6,949.63点，盘中创下6,958
.89点的纪录新高，升穿1999年底触及的前次高位。
    
    叶伦周二在国会作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储
正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。不过叶伦补充说，至少在未来几
次会议上不太可能升息。 
    
    “叶伦的讲话令人放心。由于通胀较低，美联储要等一段时间才会开
始升息。所以夏季前不会变动，”Saxo Bank交易员Pierre Martin表示。
    
    根据汤森路透I/B/E/S，欧股第四季盈利预计增长19.5%，这是2011年
中以来最佳业绩表现。    
    
    德国DAX指数 收高0.67%，报11,205.74点。法国CAC 40指数<
.FCHI>收涨0.5%，报4,886.44点。(完)
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