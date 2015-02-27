欧洲股市：收在七年高位，因企业业绩令人鼓舞

欧洲股市：创新高，法国CAC 40指数在大选前表现抢眼
路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.4%，今年累计攀升14%
* 空客急升，因公司营运利润急增
* FTSEurofirst 300指数2月涨幅为6.7%
* 欧洲股市的本益比为2004年以来最高
路透伦敦/巴黎2月27日 - 欧洲股市周五上扬，收在七年高位，年内迄今的表现仍是1986年底该指数推出以来最佳，受助于企业财报令人鼓舞。
空中客车 急升7.2%，之前该公司报告营运利润增加，并宣布有史以来最高的股息。空客是泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 成份股中权重最大的上涨股。
到目前为止，已有约三分之二的欧洲企业公布了业绩，其中55%的业绩符合或超过预期。根据汤森路透I/B/E/S，预计第四季企业获利可能增长14.9%，为约三年半以来最佳业绩期表现。
“企业获利总体令人鼓舞。美国企业的获利情况看起来充满挑战，但欧洲企业获利改善，”RBC Wealth Management的欧洲股市部董事Frédérique Carrier表示，“欧洲企业的获利表现改善，不存在估值过度的情况。”
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.4%，报1,559.88点，为七年来最高收位。覆盖面更广的STOXX 600指数 也上扬0.4%。
FTSEurofirst 300指数2月上涨6.7%，今年迄今升幅达14%，受助于将于3月开始执行的欧洲央行量化宽松计划的前景。
STOXX 600指数的本益比(市盈率)为11年以来最高，从技术面来看，深陷超买区域。
尽管经济复苏才初露端倪，但STOXX 600指数的本益比已达16倍，为2004年初以来最高，且远高于11.8倍的10年均值。
英国富时100指数 小跌0.04%，收报6,946.66点；法国CAC 40指数 收升0.83%，报4,951.48点。德国DAX指数 收涨0.66%，报11,401.66点。(完)
路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。