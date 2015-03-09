欧洲股市：走低，欧元区购债计划今日开始实施

欧洲股市：本周创12月来最佳周度表现，因新资金涌入
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.2%，从七年高位回落
* 希腊银行股承压，欧元区财长开会讨论希腊债务问题
路透巴黎/伦敦3月9日 - 欧洲股市周一走低，投资者在近期大涨后锁定获利，今日欧洲央行和欧元区成员国央行开始执行购债计划，以提振区内通胀和经济成长。
欧洲股市自年初以来劲扬，FTSEurofirst 300指数 在欧洲央行量化宽松计划开始实施前累计攀升逾14%。
“今日的市场表现是典型的‘传言时买入，消息出炉后卖出’。欧洲股市自年初以来累计攀升15%，QE所带来的正面影响到目前为止已经被消化，”Saxo Bank的交易员Pierre Martin表示。
“由于对美联储何时开始升息存疑，人们认为还是先落袋为安。”
欧洲股市今日的表现与上周五美国股市走势如出一辙，当日美国公布强劲的非农就业报告，引发市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预期提前升息。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.2%，报1,567.09点，从上周触及的七年高位回落。
希腊银行股跌幅居前，Bank of Piraeus 重挫12.4%；Eurobank 急跌11.3%，欧元区财长开会，讨论希腊政府承诺的改革举措。
欧元区财长周一敦促希腊“不要再浪费时间”，必须立即开始与国际金主就执行改革计划，以获得急需的新资金展开严肃磋商。
英国富时100指数 跌0.51%，收报6,876.47点。德国DAX指数 收涨0.27%，报11,582.11点。法国CAC 40指数 收挫0.55%，报4,937.20点。(完)
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。