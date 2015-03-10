欧洲股市：受商品股拖累走低，但任命新执行长消息提振瑞信

欧洲股市：收低，因欧洲央行按兵不动及银行股下滑
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1%，从上周五触及的七年高位回落
* 石油和矿业股急跌，跟随商品价格跌势
* 瑞信攀升，因公司任命新执行长
路透伦敦3月10日 - 欧洲股市周二续跌，从七年高位回落，因油价和金属价格重挫拖累商品股走低，不过瑞士信贷 上扬，因公司任命新执行长。
瑞信跳升7.8%，之前该公司称，已聘请英国保诚集团的执行长Tidjane Thiam出任公司新执行长。保诚集团 回落3.1%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌1%，报1,551.85点，上周五触及七年高位1,579.93点。
能源和矿业股走低，拖累市场普跌。STOXX Europe 600油气股指数 急跌3.5%，为跌幅最大的类股。欧洲基本资源股指数 回落2.2%，因原油和主要金属价格下跌1.0%到2.6%不等。
“股价波动性显示，在年初开局表现强劲后，投资者看不清市场的短期基本面，”BCS Asset Management的全球股权基金经理Edmund Shing表示。
英国富时FTSE 100指数 急跌2.52%，收报6,702.84点，为跌幅居前的欧洲主要股指，因能源和矿业股在该指数中的权重超过了20%。
德国DAX指数 收跌0.71%，报11,500.38点。法国CAC 40指数 收挫1.12%，报4,881.95点。(完)
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
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