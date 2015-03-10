欧洲股市：受商品股拖累走低，但任命新执行长消息提振瑞信

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1%，从上周五触及的七年高位回落

* 石油和矿业股急跌，跟随商品价格跌势

* 瑞信攀升，因公司任命新执行长

路透伦敦3月10日 - 欧洲股市周二续跌，从七年高位回落，因油价和金属价格重挫拖累商品股走低，不过瑞士信贷 上扬，因公司任命新执行长。

瑞信跳升7.8%，之前该公司称，已聘请英国保诚集团的执行长Tidjane Thiam出任公司新执行长。保诚集团 回落3.1%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌1%，报1,551.85点，上周五触及七年高位1,579.93点。

能源和矿业股走低，拖累市场普跌。STOXX Europe 600油气股指数 急跌3.5%，为跌幅最大的类股。欧洲基本资源股指数 回落2.2%，因原油和主要金属价格下跌1.0%到2.6%不等。

“股价波动性显示，在年初开局表现强劲后，投资者看不清市场的短期基本面，”BCS Asset Management的全球股权基金经理Edmund Shing表示。

英国富时FTSE 100指数 急跌2.52%，收报6,702.84点，为跌幅居前的欧洲主要股指，因能源和矿业股在该指数中的权重超过了20%。