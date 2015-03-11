欧洲股市：受欧元大跌提振劲升，德国股指再创新高

欧洲股市：创新高，法国CAC 40指数在大选前表现抢眼
路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。
* FTSEurofirst 300指数收高1.5%
* 德股DAX指数刷新纪录高位
* 欧元重拾跌势提振欧洲出口商
路透伦敦3月11日 - 欧洲股市周三从昨日大跌中反弹，因欧元下挫提振该地区出口商，带动德国股市创新高。
意大利电信 劲升7.7%，交易商表示因投资人预期意大利国内移动电话产业将出现整合。
成份股中包括大型出口商宝马 和大众 的德国DAX指数 收高2.66%，报11,805.99点，创纪录收盘新高。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.5%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数攀升2.3%，报3,649.54点。
周三，欧元兑美元12年来首次跌穿1.06美元，在欧洲央行本周开始启动1.1万亿欧元购买资产计划后延续普遍跌势。
交易商表示，欧洲央行购债计划的一个效果就是令德国和欧洲股票在相对价格和收益上要比德债更有吸引力。
英国富时FTSE 100指数 收高0.28%，收报6,721.51点，法国CAC 40指数 大涨2.37%，报4,997.75点。(完)
路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。