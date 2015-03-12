欧洲股市：触及七年高位后回稳，受企业业绩支撑

* FTSEurofirst 300指数触及七年高位后回稳

* Sabadell宣布标购TSB后股价大跌

* 欧元下滑料提振企业盈利10-13%

* 欧洲企业业绩强于美国企业

路透巴黎/伦敦3月12日 - 欧洲股市周四持于盘中触及的七年新高附近，受Sabadell宣布标购TSB后股价大跌压制，但强于预期的财报支撑市场。

西班牙Banco de Sabadell 大跌6.6%，此前该公司宣布以约26亿美元标购英国银行TSB ，TSB暴涨24%。

德国钾盐矿商K+S 和荷兰轮机工程公司Boskalis 公布的业绩优于预期，分别大涨7.5%和5%。

随着欧洲业绩期接近尾声，汤森路透StarMine数据显示，由于欧洲企业开始尝到欧元走软的甜头，此次财报季企业盈利增长15.9%，为自2011年中来最大幅度增加，远高于美国企业季度盈利6.8%的增幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微升0.02%，报1,574.72点，该指数盘中触及七年新高1,581.42点，昨日已经大涨1.5%。

过去一年，欧元兑美元重挫约25%，给了欧洲企业强劲的提振，欧元区企业盈利约一半来自海外。

分析师表示，欧元兑一篮子主要货币 每跌一成，欧洲企业盈利将增加6-8%。

欧元区绩优股周四表现落后，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 回落了0.2%。