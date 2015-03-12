欧洲股市：触及七年高位后回稳，受企业业绩支撑

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
* FTSEurofirst 300指数触及七年高位后回稳
* Sabadell宣布标购TSB后股价大跌
* 欧元下滑料提振企业盈利10-13%
* 欧洲企业业绩强于美国企业
路透巴黎/伦敦3月12日 - 欧洲股市周四持于盘中触及的七年新高附近，受Sabadell宣布标购TSB后股价大跌压制，但强于预期的财报支撑市场。
西班牙Banco de Sabadell 大跌6.6%，此前该公司宣布以约26亿美元标购英国银行TSB ，TSB暴涨24%。
德国钾盐矿商K+S 和荷兰轮机工程公司Boskalis 公布的业绩优于预期，分别大涨7.5%和5%。
随着欧洲业绩期接近尾声，汤森路透StarMine数据显示，由于欧洲企业开始尝到欧元走软的甜头，此次财报季企业盈利增长15.9%，为自2011年中来最大幅度增加，远高于美国企业季度盈利6.8%的增幅。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微升0.02%，报1,574.72点，该指数盘中触及七年新高1,581.42点，昨日已经大涨1.5%。
过去一年，欧元兑美元重挫约25%，给了欧洲企业强劲的提振，欧元区企业盈利约一半来自海外。
分析师表示，欧元兑一篮子主要货币 每跌一成，欧洲企业盈利将增加6-8%。
欧元区绩优股周四表现落后，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 回落了0.2%。
英国富时FTSE 100指数 收高0.59%，收报6,761.07点，德国DAX指数 微跌0.06%，报11,799.39点，法国CAC 40指数 下滑0.21%，报4,987.33点。(完)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。