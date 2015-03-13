欧洲股市：受欧元大跌力撑小幅收高，连升第六周

* FTSEurofirst 300指数收高0.3%，连升第六周

* 欧元和欧股负向联动关系强劲

* Eni减少派息和削减资本支出后，股价重挫4.6%

路透巴黎3月13日 - 欧洲股市周五尾盘由跌转升，终场小幅收高，强劲升势保持生机，因投资人预计欧元重启跌势会提振欧元区经济和出口商盈利。

欧元兑美元 本周重挫3%，周五跌穿1.05美元触及12年新低，因欧洲央行开始购买资产，最终将向欧元区经济挹注超过万亿欧元。

过去一年欧元不停歇的跌势给了欧洲企业业绩强劲的提振，之前多年欧洲企业的盈利一直都抬不起头。欧元的跌幅相当于令欧洲企业今年盈利增长10-13%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%，报1,578.82点，该指数本周升0.5%，连涨六周。

德股DAX指数 收高0.97%，报11,901.61点的纪录收盘高位。该指数本周大涨3%，连升第九周，为17年来最长升势，今年迄今劲扬21%。

今年迄今欧股表现远超美股，受欧洲央行购债计划扶助，该计划拉低欧元，并促使全球投资人增持欧股。

根据美银美林全球研究，今年迄今欧股基金有360亿美元的资金流入，同期美股基金则有470亿美元在资金赎回。

法国CAC 40指数 收高0.46%，报5,010.46点，为2008年中来首次收在5,000点关口之上。英国富时FTSE 100指数 收低0.3%，收报6,740.58点，受能源股和矿业股跟随商品价格的跌势拖累。

意大利MIB指数 下挫0.4%，受意大利能源巨擘Eni 大跌4.6%拖累，该公司宣布减少派息和资本支出，并暂停回购股份计划。(完)