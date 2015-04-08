重发-欧洲股市：小跌，但壳牌收购BG的交易推高能源股

欧洲股市：创新高，法国CAC 40指数在大选前表现抢眼
路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。
(重发以补齐原文链接)
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数小跌0.04%，报1,611.68点
* STOXX Europe能源股指数急升2.5%
* 欧洲企业首季获利预计按年增长0.4%
* 希腊股市回落，一笔IMF贷款明日到期
路透巴黎4月8日 - 欧洲股市周三小幅走低，但皇家荷兰/壳牌石油集团 以700亿美元收购BG的交易提振能源股急升。
STOXX Europe 600油气股分项指数 收涨2.5%，跑赢泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 ，后者收盘小跌0.04%，报1,611.68点。
BG跳升26.7%，Tullow Oil 上扬4.4%，BP 收高0.5%。皇家荷兰/壳牌石油 急挫5.3%，因其溢价收购BG。
“该板块是时候进行盘整。未来数周或数月该行业将出现更多并购交易。总体而言，正在向很多行业蔓延的并购潮对市场十分有利，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的交易商Andrea Tueni表示。
德国DAX指数 收跌0.72%，报12,035.86点，受累于汽车股跌势。
希腊股市 也回落1.2%，交易商称，明日希腊必须偿还一笔国际货币基金组织(IMF)贷款，投资者感到不安。
不过，投资者表示，并购活动升温将使欧洲股市保持在数年高位附近，交易商预计，欧洲企业首季业绩稳健。
根据汤森路透数据，泛欧STOXX 600指数 成份股企业的首季获利预计将较上年同期增长0.4%。
英国富时FTSE 100指数 收跌0.35%，收报6,937.41点。法国CAC 40指数 回落0.28%，收报5,136.86点。(完)
路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。