重发-欧洲股市：小跌，但壳牌收购BG的交易推高能源股

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* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数小跌0.04%，报1,611.68点

* STOXX Europe能源股指数急升2.5%

* 欧洲企业首季获利预计按年增长0.4%

* 希腊股市回落，一笔IMF贷款明日到期

路透巴黎4月8日 - 欧洲股市周三小幅走低，但皇家荷兰/壳牌石油集团 以700亿美元收购BG的交易提振能源股急升。

STOXX Europe 600油气股分项指数 收涨2.5%，跑赢泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 ，后者收盘小跌0.04%，报1,611.68点。

BG跳升26.7%，Tullow Oil 上扬4.4%，BP 收高0.5%。皇家荷兰/壳牌石油 急挫5.3%，因其溢价收购BG。

“该板块是时候进行盘整。未来数周或数月该行业将出现更多并购交易。总体而言，正在向很多行业蔓延的并购潮对市场十分有利，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的交易商Andrea Tueni表示。

德国DAX指数 收跌0.72%，报12,035.86点，受累于汽车股跌势。

希腊股市 也回落1.2%，交易商称，明日希腊必须偿还一笔国际货币基金组织(IMF)贷款，投资者感到不安。

不过，投资者表示，并购活动升温将使欧洲股市保持在数年高位附近，交易商预计，欧洲企业首季业绩稳健。

根据汤森路透数据，泛欧STOXX 600指数 成份股企业的首季获利预计将较上年同期增长0.4%。