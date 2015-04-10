欧洲股市：触及2000年以来最高，因欧元走软重燃企业获利增长的希望

欧洲股市：5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.9%，触及2000年以来最高
* 欧元再度走低重返企业获利反弹的希望
* 英国富时100和德国DAX指数触及历史高位
路透伦敦/巴黎4月10日 - 欧洲股市周五升至2000年以来最高，受助于本已疲弱的欧元进一步走软，市场认为，欧元走软将支撑欧元区经济复苏并提振企业获利。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.9%，报1,645.25点，超过2007年触及的峰值，年内迄今涨幅扩大至20%。
德国DAX指数 和英国富士100指数 盘中均触及历史高位，法国CAC 40指数 上扬至2008年以来最高。
全球第二大零售商法国的家乐福 劲扬2%，之前该公司报告季度销售强于预期。
诺基亚 尾盘跳涨3.9%，至四年高位，之前彭博报导称，该公司正考虑出售旗下地图业务。
欧元兑美元 跌至1.0603美元，本周累计跌幅超过3%。
策略师曾表示，欧元兑一篮子货币下跌10%，将导致欧洲企业获利增加6-8%。欧元在过去一年下挫约16%，区内企业获利可能增长10-13%。
英国富士100指数 收涨1.06%，报7,089.77点。德国DAX指数 急升1.71%，报12,374.73点。法国CAC 40指数 上扬0.6%，收报5,240.46点。(完)
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。