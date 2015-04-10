版本:
中国
阿姆斯特丹市场报道 | 2015年 4月 11日 星期六 01:11 BJT

欧洲股市：触及2000年以来最高，因欧元走软重燃企业获利增长的希望

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.9%，触及2000年以来最高

* 欧元再度走低重返企业获利反弹的希望

* 英国富时100和德国DAX指数触及历史高位

路透伦敦/巴黎4月10日 - 欧洲股市周五升至2000年以来最高，受助于本已疲弱的欧元进一步走软，市场认为，欧元走软将支撑欧元区经济复苏并提振企业获利。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.9%，报1,645.25点，超过2007年触及的峰值，年内迄今涨幅扩大至20%。

德国DAX指数 和英国富士100指数 盘中均触及历史高位，法国CAC 40指数 上扬至2008年以来最高。

全球第二大零售商法国的家乐福 劲扬2%，之前该公司报告季度销售强于预期。

诺基亚 尾盘跳涨3.9%，至四年高位，之前彭博报导称，该公司正考虑出售旗下地图业务。

欧元兑美元 跌至1.0603美元，本周累计跌幅超过3%。

策略师曾表示，欧元兑一篮子货币下跌10%，将导致欧洲企业获利增加6-8%。欧元在过去一年下挫约16%，区内企业获利可能增长10-13%。

英国富士100指数 收涨1.06%，报7,089.77点。德国DAX指数 急升1.71%，报12,374.73点。法国CAC 40指数 上扬0.6%，收报5,240.46点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 阿姆斯特丹市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐