欧洲股市：收低，因对希腊的担忧抵消购并交易带来的提振

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数下跌0.5%，二线国家股市跌幅最大
* 结盟消息令阿尔卡特-朗讯大涨，诺基亚下滑
* 希腊否认准备债务违约的报道
路透巴黎4月14日 - 欧洲股市周二下滑，因对希腊的担忧重燃，抵消了诺基亚 和阿尔卡特-朗讯 结盟消息带来的提振。
盘中欧元反弹也促使投资人对近期出口商个股升势获利了结。奢侈品生产商LVMH 大跌2.5%，飞机制造商空客 下挫2.6%。
诺基亚称正在洽谈收购阿尔卡特-朗讯，本项合并案将创造出一规模超过400亿欧元的欧洲电信设备集团，并为双方降低成本。
阿尔卡特-朗讯激升16%，诺基亚跌3.6%。
不过Clairinvest基金经理人Ion-Marc Valahu对该计划交易是否有益处持疑。“他们是业内的两家较弱公司，是能节省一些成本，但弱弱联手不一定就能成为强者。”
金融时报报导，如果希腊和债权人月底未能达成协议，希腊准备违约；希腊对此则予以驳斥。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.5%，报1,639.80点。
英国富时100指数 收高0.16%，报7,075.26点。法国CAC 40指数 收挫0.69%，收报5,218.06点。德国DAX指数 大跌0.9%，报12,227.60点。
欧元区二线国家股市跌幅较大，西班牙IBEX指数 下挫1.4%，意大利MIB指数 挫跌1.1%。(完)
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