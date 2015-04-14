欧洲股市：收低，因对希腊的担忧抵消购并交易带来的提振

* FTSEurofirst 300指数下跌0.5%，二线国家股市跌幅最大

* 结盟消息令阿尔卡特-朗讯大涨，诺基亚下滑

* 希腊否认准备债务违约的报道

路透巴黎4月14日 - 欧洲股市周二下滑，因对希腊的担忧重燃，抵消了诺基亚 和阿尔卡特-朗讯 结盟消息带来的提振。

盘中欧元反弹也促使投资人对近期出口商个股升势获利了结。奢侈品生产商LVMH 大跌2.5%，飞机制造商空客 下挫2.6%。

诺基亚称正在洽谈收购阿尔卡特-朗讯，本项合并案将创造出一规模超过400亿欧元的欧洲电信设备集团，并为双方降低成本。

阿尔卡特-朗讯激升16%，诺基亚跌3.6%。

不过Clairinvest基金经理人Ion-Marc Valahu对该计划交易是否有益处持疑。“他们是业内的两家较弱公司，是能节省一些成本，但弱弱联手不一定就能成为强者。”

金融时报报导，如果希腊和债权人月底未能达成协议，希腊准备违约；希腊对此则予以驳斥。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.5%，报1,639.80点。

英国富时100指数 收高0.16%，报7,075.26点。法国CAC 40指数 收挫0.69%，收报5,218.06点。德国DAX指数 大跌0.9%，报12,227.60点。