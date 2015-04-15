欧洲股市：上扬，因欧洲央行称仍致力于全面执行QE计划

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.6%，触及2000年底以来最高

* 阿尔卡特股价回落，因诺基亚公布收购出价细节

路透巴黎4月15日 - 欧洲股市周三上扬，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数触及2000年底以来最高，因欧洲央行表示，仍致力于全面执行资产购买计划以重振区内经济。

上月，欧洲央行开始执行购债印钞计划，央行之前曾表示，该计划将持续至至少2016年9月。计划推动欧洲股市劲扬，同时压低欧元，这对欧洲出口商有利。

“我们的关注焦点仍是全面执行货币政策举措，”欧洲央行总裁德拉吉说。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.6%，报1,650.15点，盘中触及近15年高位1,653.85点。

该指数年内迄今累计攀升21%，表现远胜美国股市，因投资者押注，欧洲央行的购债计划将支撑区内经济复苏，从而带动企业获利增长。

欧洲其他市场，英国富时100指数 上扬0.3%，报7,096.78点；德国DAX指数 微升0.03%，收报12,231.34点； 法国CAC 40指数 上涨0.7%，收报5,254.35点。