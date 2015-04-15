欧洲股市：上扬，因欧洲央行称仍致力于全面执行QE计划

欧洲股市：5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.6%，触及2000年底以来最高
* 阿尔卡特股价回落，因诺基亚公布收购出价细节
路透巴黎4月15日 - 欧洲股市周三上扬，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数触及2000年底以来最高，因欧洲央行表示，仍致力于全面执行资产购买计划以重振区内经济。
上月，欧洲央行开始执行购债印钞计划，央行之前曾表示，该计划将持续至至少2016年9月。计划推动欧洲股市劲扬，同时压低欧元，这对欧洲出口商有利。
“我们的关注焦点仍是全面执行货币政策举措，”欧洲央行总裁德拉吉说。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.6%，报1,650.15点，盘中触及近15年高位1,653.85点。
该指数年内迄今累计攀升21%，表现远胜美国股市，因投资者押注，欧洲央行的购债计划将支撑区内经济复苏，从而带动企业获利增长。
欧洲其他市场，英国富时100指数 上扬0.3%，报7,096.78点；德国DAX指数 微升0.03%，收报12,231.34点； 法国CAC 40指数 上涨0.7%，收报5,254.35点。
阿尔卡特-朗讯 急跌15.5%，逆转周二的大涨势头，因诺基亚 公布以全股票收购阿尔卡特-朗讯的出价细节，对后者的估价为156亿欧元。(完)
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。