欧洲股市：大幅走低，交易商称担忧中国的监管行动

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌1.3%

* 中国打击保证金交易重创期货市场，欧洲股市也受到拖累

* 期权到期和彭博交易平台一度瘫痪增加市场波动性

路透伦敦4月17日 - 欧洲股市周五走低，交易商称，中国期货市场走疲是今日推动市场的主要因素之一，且彭博交易终端一度瘫痪也影响市场交投。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌1.8%，报1,607.03点。德国DAX指数 重挫2.58%，收报11,688.70点，部分交易商还指出，欧洲股指期权和期货到期也令市场波幅被放大。

交易商称，中国期货市场走疲，点燃欧股跌势。市场传言，中国股市监管将做进一步调整，其中包括打击保证金交易，这重创中国期货市场。

“证券监管机构鼓励机构投资者卖空，而禁止在场外交易市场进行保证金交易，”KCG Europe的董事总经理Ioan Smith表示。

“在彭博终端恢复运行后，交易商不得不对中国的消息作出反应，从而导致欧股走低。”

希腊ATG指数 收跌0.3%，银行股领跌，部分投资者称，因担忧该国与国际金主的磋商陷入僵局。

欧洲股市本周下跌2.3%，为1月底以来第二周收跌。