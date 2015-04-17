欧洲股市：大幅走低，交易商称担忧中国的监管行动

欧洲股市：5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌1.3%
* 中国打击保证金交易重创期货市场，欧洲股市也受到拖累
* 期权到期和彭博交易平台一度瘫痪增加市场波动性
路透伦敦4月17日 - 欧洲股市周五走低，交易商称，中国期货市场走疲是今日推动市场的主要因素之一，且彭博交易终端一度瘫痪也影响市场交投。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌1.8%，报1,607.03点。德国DAX指数 重挫2.58%，收报11,688.70点，部分交易商还指出，欧洲股指期权和期货到期也令市场波幅被放大。
交易商称，中国期货市场走疲，点燃欧股跌势。市场传言，中国股市监管将做进一步调整，其中包括打击保证金交易，这重创中国期货市场。
“证券监管机构鼓励机构投资者卖空，而禁止在场外交易市场进行保证金交易，”KCG Europe的董事总经理Ioan Smith表示。
“在彭博终端恢复运行后，交易商不得不对中国的消息作出反应，从而导致欧股走低。”
希腊ATG指数 收跌0.3%，银行股领跌，部分投资者称，因担忧该国与国际金主的磋商陷入僵局。
欧洲股市本周下跌2.3%，为1月底以来第二周收跌。
英国富时100指数 回落0.93%，收报6,994.63点，本周收跌1.3%。法国CAC 40指数 下挫1.55%，收报5,143.26点。(完)
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。